اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش يوفنتوس

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تقدم لكم بوابة الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 12-1-2020 على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم.

موعد مباراة يوفنتوس وروما اليوم والقنوات الناقلة ..

ستنطلق مباراة يوفنتوس ضد روما في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 10:45 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق

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الرياضي رؤوف خليف.

موقف يوفنتوس وروما قبل المباراة ..

يحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بينما يحتل روما المركز الخامس بالكالتشيو برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف فقط عن فريق أتلانتا الذي يحتل المركز المركز الرابع بنفس رصيد النقاط .

تشكيلة يوفنتوس اليوم الرسمية لمواجهة نادي روما هي كلا من : تشيزني في حراسة المرمي، وأمامه كلا من : كوادرادو وديمرال وبونوتشي وساندرو في خط الدفاع، ويتواجد في خط المنتصف كلا من رابيو وبيانيش وماتويدي ورامسي، وفي خط الهجوم يتواجد كلا من ديبالا ورونالدو.

تشكيلة روما هي كلا من : لوبيز – مانشيني – سمولينغ – تشيتين – كولاروف – دياوارا – فيريتو – فلورينزي – بيليجريني – زانيولو – دزيكو.