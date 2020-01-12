اونلاين | بث حي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم الأحد 12 يناير 2020 الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم الأحد 12 يناير 2020 الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصتدم فريق يوفنتوس وروما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2020/2019 ويسعى فريق ذئاب العاصمة روما لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة ايجابية أمام بطل الدوري الإيطالي، وحصد الثلاث نقاط من أجل تأمين موقعه في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو وانتظار تعثر فريق لاتسيو صاحب المركز الثالث لخطفه منه وقال باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما في تصريحات صحفية أن يوفنتوس مثله مثل أي منافس، وأضاف أن ذئاب روما سيخوضون اللقاء من أجل الفوز لتعويض الخسارة من تورينو في مباراة الجولة الماضية على الجانب الآخر فإن فريق يوفنتوس يأمل في الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة المطاردة مع الإنتر على صدارة الكالتشيو وانتظار تعثر الإنتر للانقضاض على الصدارة.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 45 نقطة من 14 فوز و3 تعادلات وخسارة واحدة، بينما يأتي فريق روما في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 10 انتصارات و5 تعادلات وخسارة 5 مباريات من المحتمل غياب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم السيدة العجوز في لقاء روما بسبب الإصابة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي أكد غياب هيجواين عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لإجهاد على مستوى أوتار الركبة اليسرى.

جاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي / تشيزني - كوادراو - ديميرال - بونوتشي - أليكس ساندرو - رابيو - بيانيتش - ماتويدي - رامسي - ديبالا - رونالدو

وجاءت تشكيلة روما كالتالي / لوبيز - فلورينزي - سمولينج - مانشيني - كولاروف - دياوارا - فيريتوت - زانيولو - بيلجريني - بيروتي - دجيكو.

بطاقة مباراة روما Vs يوفنتوس .

???? البطولة : الدوري الايطالي .

⏰ يوم المباراة : 12 / يناير / 2020.

???? الاسبوع : (الأسبوع 22).

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???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4.

???? التعليق الصوتي : رؤوف خليف.

⌚ موعد المباراة : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم إضافة نتيجة مباراة يوفنتوس ضد روما فور الإنتهاء.

ايلتقي فريقي يوفنتوس وروما ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2020، مواجهة قوية ومثيرة ستقام على ملعب أولمبيكو ، يحتل السيدة العجوز المركز الثاني برصيد 45 نقطة متعادلاً مع فريق إنتر ميلان بنفس عدد النقاط ، ولكن ميلان يتصدر الدوري بفارق الأهداف ، فاز اليوفي 14 لقاء حتي الآن وتعادل ثلاث مباريات وتلقي هزيمة واحدة ، حيث يأتي نادى روما محتلاً للمركز الرابع برصيد 35 نقطة ، وفي اللقاء الماضي تلقي هزيمة بنتيجة هدفين دون رد من فريق تورينو ، وفرصته اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ورفع رصيده إلي 38 نقطة خصوصاً أنه سيخوض اللقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وروما في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 4 ويعلق علي اللقاء المعلق رؤوف خليف..مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وروما مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة يوفنتوس اليوم الرسمية لمواجهة نادي روما هي كلا من : تشيزني في حراسة المرمي، وأمامه كلا من : كوادرادو وديمرال وبونوتشي وساندرو في خط الدفاع، ويتواجد في خط المنتصف كلا من رابيو وبيانيش وماتويدي ورامسي، وفي خط الهجوم يتواجد كلا من ديبالا ورونالدو.

تشكيلة روما هي كلا من : لوبيز – مانشيني – سمولينغ – تشيتين – كولاروف – دياوارا – فيريتو – فلورينزي – بيليجريني – زانيولو – دزيكو.