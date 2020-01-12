اونلاين | kora on line.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم الأحد 12 / 1 / 2020 كلاسيكو الدوري الإيطالي

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kora on line.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم الأحد 12 / 1 / 2020 كلاسيكو الدوري الإيطالي

ايلتقي فريقي يوفنتوس وروما ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2020، مواجهة قوية ومثيرة ستقام على ملعب أولمبيكو ، يحتل السيدة العجوز المركز الثاني برصيد 45 نقطة متعادلاً مع فريق إنتر ميلان بنفس عدد النقاط ، ولكن ميلان يتصدر الدوري بفارق الأهداف ، فاز اليوفي 14 لقاء حتي الآن وتعادل ثلاث مباريات وتلقي هزيمة واحدة ، حيث يأتي نادى روما محتلاً للمركز الرابع برصيد 35 نقطة ، وفي اللقاء الماضي تلقي هزيمة بنتيجة هدفين دون رد من فريق تورينو ، وفرصته اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ورفع رصيده إلي 38 نقطة خصوصاً أنه سيخوض اللقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

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تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وروما في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 4 ويعلق علي اللقاء المعلق رؤوف خليف..مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وروما مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة يوفنتوس اليوم الرسمية لمواجهة نادي روما هي كلا من : تشيزني في حراسة المرمي، وأمامه كلا من : كوادرادو وديمرال وبونوتشي وساندرو في خط الدفاع، ويتواجد في خط المنتصف كلا من رابيو وبيانيش وماتويدي ورامسي، وفي خط الهجوم يتواجد كلا من ديبالا ورونالدو.

تشكيلة روما هي كلا من : لوبيز – مانشيني – سمولينغ – تشيتين – كولاروف – دياوارا – فيريتو – فلورينزي – بيليجريني – زانيولو – دزيكو.