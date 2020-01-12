اونلاين | مشاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد بث مباشر KSA SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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ديربي من نوع خاص موعدنا مع مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم, ويقابل نادي ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد في قمة مرتقبة بنهائي السوبر الإسباني والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

بطاقة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الاسباني اليوم :-

ريال مدريد واتلتيكو مدريد

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم : الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الامارات.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر : السعودية الرياضية 1 + 3 HD

المعلقين : فهد العتيبي (HD1) + فارس عوض (HD3) .

البطولة : كأس السوبر الإسباني (النهائي).

الملعب : الجوهرة المشعة .

يوم المباراة : 12-1-2020.

لم يكن أحد يتوقع أن يشاهد ديربي مدريد في المملكة العربية السعودية في السوبر الإسباني، فالجميع كان يتأهب لمتابعة كلاسيكو الكرة الأرضية بين ريال مدريد وبرشلونة، لكن أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني جاءوا من بعيد وحلقوا في سماء الجوهرة المشعة ليلقنوا البارسا درسا لن ينسوه لفترة طويلة في الصبر واللعب حتى آخر دقيقة.

مواجهة خاصة بين زيدان وسيميوني في ديربي مدريد:-

ريال مدريد واتلتيكو مدريد

يتطلع زين الدين زيدان مدرب الملكي إلى الفوز ببطلولة السوبر الإسباني وعودة نغمة البطولات من جديد, ويعتبر الفوز ببطولة السوبر دفعة معنوية كبير للاعبي الريال وعودة روح الحماس التي كان يفتدقها اللاعبين في فترات سابقة, وبنظرة على الغريم دييغو سيميوني نجد أن هذة البطولة تمثل له انتصار كبير فالفوز على الملكي يعتبر بطولة إلى جانب طموحه برفع كأس السوبر الاسباني بعد الاطاحة ببرشلونة بقيادة فالفيردي.

الريال يسير إلى نهائي السوبر بخطى ثابتة

"واثق الخطوة يمشي ملكا"، هكذا دخل رفقاء النجم الإسباني إيسكو مباراتهم في نصف نهائي السوبر الإسباني أمام فالنسيا يوم الأربعاء الماضي وظن الجميع أن المنافسة والندية ستكون على أشدها لكن الميرينجي أثبت أن واحد من الأسماء الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة وأن مدربه زين الدين زيدان ثعلب مكار يظهر وقت المباريات الكبيرة، وهكذا الأبطال يظهرون في الوقت الحاسم.

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فرض ريال مدريد إيقاعه على مباراة فالنسيا وبدا أن الخفافيش مسالمون بشكل كبير، وقررو ألا يسببوا الإزعاج لسيرجيو راموس وزملائه الذي أحرزوا هدفا لا يتكرر كثيرا في عالم الكرة القدم بعد خداع من الألماني توني كروس لحارس فالنسيا بعد أن نفذ الكرة من الركلة الركنية في المرمى مباشرة وتعلن عن باكورة أهداف الملكي في نصف نهائي السوبر الإسباني الأول.

بعد هدف كروس، جاء الدور على نجم مدريدي آخر، حاول كثيرا ومنحه المدرب زين الدين زيدان الثقة حتى أثبت أنه يستحق الفرصة والصبر وهو الإسباني إيسكو الذي أسكن الكرة الشباك بكل سهولة ودون عناء بعد هجمة بدأت من الجانب الأيمن المميز بقيادة داني كارفخال، وانتهى الشوط الأول على واقع تقدم الملكي بثنائية دون رد ليكون الشوط الثاني أكثر سخونة من نظيره.

ريال مدريد دخل الشوط الثاني كبداية اللقاء بحماس شديد وبرغبة أكثر في تسجيل المزيد من الأهداف الجميلة وإثبات أن رجال الميرينجي جاءوا إلى المملكة العربية السعودية للتتويج بلقب السوبر ولم يأتوا للتنزه أو العودة بعد مباراة واحدة فقط، وهو ما ترجمه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بهدف ثالث من أجمل الأهداف ربما التي سجلت في كأس السوبر على مدار تاريخها بطريقة رائعة بعد أن استلم كرة من لوكا يوفيتش ليسددها بذكاء وخبرة سنين في شباك الخفافيش، ولم يكن هذا الهدف هو الأخير في اللقاء فقد احتسب الحكم مانزانو ركلة جزاء لفالنسيا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أثبتت لمس الكرة ليد سيرجيو راموس ليقوم المخضرم دانيال باريخو بتنفيذها بنجاح في شباك البلجيكي المتألق تيبو كورتوا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم:

في حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال – رافائيل فاران – سيرجيو راموس - مارسيلو .

في خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - إيسكو.

في خط الهجوم: لوكا يوفيتش.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد اليوم:

الجوهرة المشعة هو ذلك الملعب الذي يستقبل ديربي مدريد للمرة الأولى بين الريال والأتليتكو والذي من المقرر أن ينطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت فلسطين ، الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت سوريا ، الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مسقط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد اليوم:

نظام مسابقة السوبر الإسباني يحدث لأول مرة في تاريخها بتواجد 4 أندية، يتأهل منهم فريقان إلى النهائي، حيث يلتقي الريال وأتليتكو مدريد اليوم وتتابعونها مباشرة عبر قناة KSA Sport HD 1 بتعليق فهد العتيبي وقناة KSA Sport HD 3 بتعليق فارس عوض ووجود استوديو تحليلي ينطلق قبل اللقاء بساعات من خلال اللقاءات في الملعب وخارجه وتحليل نقاط القوة والضعف لدى الفريقين.

أتليتكو مدريد يلدغ برشلونة تحت أنظار الأسطورة:

كرة القدم ليست عادلة، مقولة نسمعها على الدوام لكن الحقيقة التي نحن بصددها أن كرة القدم لعبة شعبية تأتي أهدافها من أخطاء ومن يلعب لآخر دقيقة هو مرشح بقوة لتغيير مجريات اللعب، وهو ما حدث بكل تأكيد في ملعب الجوهرة المشعة يوم الخميس الماضي، حينما تقابل كل من برشلونة وأتليتكو مدريد في حضور للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة.

حاول الفريقان في الشوط الأول إيجاد مفاتيح إحراز الأهداف لكن الأمور سارت نحو التعادل السلبي ، ليكون الجميع على موعد مع شوط رائع لا يتكرر كثيرا حيث بدأه الروخي بلانكوس مغايرا واستغل الفريق هفوة دفاعية قاتلة ليسجل أتليتكو مدريد هدفه الأول بواسطة الإسباني كوكي في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، بعدها لم يهدأ برشلونة وهو ما ترجمه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل هدف التعادل على طريقته التي عودنا بها على إحراز الأهداف، وبعدها بدقائق قليلة جاء الدور على الفرنسي أنطوان جريزمان بعد أن تصدى الحارس السلوفيني لأتليتكو مدريد أوبلاك لرأسية الأوروجوياني لويس سواريز وتابعها الفرنسي بشكل رائع في الشباك معلنا عن تقدم البلوجرانا بثنائية مقابل هدف.

وحرمت تقنية الفيديو ليونيل ميسي من هدف رائع بعد أن لمست الكرة في يده من الأعلى، وبعدها أيضا ألغى الحكم هدفا لجيرارد بيكيه بداعي وجود تسلسل بعد العودة أيضا لـ"الفار"، وظن الجميع أن الأمور مهيأة لفوز برشلونة بالمباراة ومواجهة الريال في كلاسيكو جديد، لكن سيميوني لا يهدأ ولا يعرف الراحة فقد نجح الروخي بلانكوس في الحصول على ركلة جزاء نفذها بنجاح ألفارو موراتا، وقبل النهائية بخمس دقائق فقط تمكن أنخل كوريا من إحراز الهدف الثالث القاتل ومنح فريقه بطاقة العبور إلى نهائي السوبر اليوم الأحد.