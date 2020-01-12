اونلاين | second half.. بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو رابط قناة السعودية الرياضية تغطية حية ومباشرة "0-0" رابط hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر second half.. بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو رابط قناة السعودية الرياضية تغطية حية ومباشرة "0-0" رابط hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكنكم الآن متابعة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الاسباني 2020 والتي تقام على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة السعودية، حيث انطلقت صافرة بدء المباراة خلال الدقائق الماضية وسط حضور جماهيري ضخم من قبل مشجعي الفريقين وتشجيعات جنونية حماسية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

ومن خلال السطور القادمة يمكنكم التعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد مجانا في بطولة السوبر الإسباني 2020، وكان كلا الفريقين قد قدما أداء ممتاز في مباريات دور النصف النهائي من البطولة، حيث استطاع ريال مدريد احراز ثلاثة اهداف في مرمى فالنسيا، فيما استطاع اتلتيكو مدريد التغلب على برشلونة بنتيجة 3/2.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريدالقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

والآن مع تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الاسباني 2020 على جميع الأقمار الصناعية “نايل سات، عرب سات، بدر 7”:

تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي عرب سات بجودة HD:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بجودة SD

تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي نايل سات:

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القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS على القمر بدر 7

القمر الصناعي: بدر 6.

التردد: 11976.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة من أجل التتويج بالبطولة وحصد لقب كأس السوبر الاسباني 2020، سواء للمرة 11 في تاريخ الملكي أو للمرة الثالثة في تاريخ اتلتيكو.