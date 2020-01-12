اونلاين | الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو "0-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر الريال HQ

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ورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد فى نهائي كأس السةبر الإسبانى اليوم بملعب الجوهرة المشعة بالسعودية YALLA SHOOT، وكان ريال مدريد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية لهدف بينما تأهل اتليتكو مدريد بعد الفوز على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، تابع المباراة عبر الخليج 365 الرياضي YALLA SHOOT.

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