اونلاين | live مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 12/01/2020 نهائي السوبر الاسباني

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بث حي.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 12/01/2020 نهائي السوبر الاسباني NOW

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ، في مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع، الديربي الذي يعشقه الكثيرين من جمهور ومتابعي كرة القدم العالمية وتحديدًا الإسبانية، وفي مساء اليوم الأحد، يلتقي فريق نادي ريال المدريد مع نظيره أتليتكو مدريد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، ديربي مدريد بنهائي كأس ملك إسباني والذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، سيتم إقامته على استاد الجوهرة المشعة، تلك المباراة التي ينتظر الكثيرين موعدها، الجانبان يدخلان اللقاء بعد تجاوز عقبة كلا من برشلونة وفالنسيا ليلتقيا في النهائي على أمل أن يحصد كلا منهما الفوز، لتكون أولى بطولاته في العام الجديد 2020.

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

ونحن عبر موقع “دليل الوطن” نقدم رابط بث مباشر نهائي السوبر الاسباني ، البداية مع ريال مدريد والذي لم يجد آية صعوبة في تخطي عقبة فريق فالنسيا في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي، فانتصر أبناء زين الدين زيدان بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة أيضًا التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ليدخل اللقاء الثاني على نفس الملعب وعينيه على كأس البطولة، من أجل أن يعود بالثقة إلى جماهيرة من جديد وإحياء الأمل في عودة البطولات إلى النادي الملكي.

تردد قناة السعودية الرياضية Ksa Sport 1

القناة التردد الاستقطاب القمر الصناعي

السعودية الرياضية 12149 أفقي H نايل سات

ksa Sport 1 HD 12284 عمودى V نايل سات

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السعودية الرياضية 10810 عمودى V عرب سات

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

في المقابل حققت كتيبة دييجو سيميوني ديربي لا مثيل له أمام النادي الكتالوني في المباراة التي جمعتهم أيضًا في نصف نهائي البطولة، المباراة التي وصفها البعض بالمجنونة كون أنّ أتليتكو لم يفقد الأمل للثواني الآخيرة واستطاع الانتصار على برشلونة بالرغم من تأخره بهدفين خلال اللقاء لكنّه استطاع التعادل بل والفوز أيضًا في ديربي لا مثيل له أقيم على أرض المملكة، ليتوقع البعض أنّ المباراة النهائية لم تكون سهلة على كلا الفريقين ويأملان أن لاتخلو من المتعة والإثارة، نهائي كأس ملك إسبانيا لأول مرة يقام في السعودية بمشاركة 4 فرق.

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الريال في نهائي السوبر الاسباني

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد