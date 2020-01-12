اونلاين | لايف بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد نهائي السوبر الإسباني WATCH NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد نهائي السوبر الإسباني WATCH NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد 12 يناير على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بواحدة من أهم المباريات المرتقبة للغاية، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2018/2019.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر

يقدم موقع الخليج 365 لزواره خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق “فهد العتيبي”، والسعودية الرياضية 3 بأداء صوتي للمعلق فارس عوض، وذلك بتمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، 9:00 بتوقيت السعودية، 10:00 بتوقيت الإمارات.

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حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً في مواجهة نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما حقق أتلتيكو ريمونتادا غير متوقعة أمام برشلونة، بعدما كان متأخراً في النتيجة ليحول تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ستقام مباراة الديربي الإسباني بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة للمرة الأولى في تاريخها بعد انطلاقها بنظامها الجديد.

تضرب الإصابة كتيبة المدرب زين الدين زيدان قبل مواجهة الديربي، إذ سيتغيب عن المباراة كريم بنزيما، وجاريث بيل، وماركو أسينسيو، وإدين هازارد، وجميعهم بداعي الإصابات، ومن المتوقع أن يعتمد زيزو على ذات التشكيل الذي خاض به المباريات السابقة، سيدفع بكورتوا في حراسة مرمى عرين الفريق الملكي، ومن أمامه الثنائي فاران وراموس، وفي المنتصف فالفيردي، ويقود الهجوم مودريتش ويوفيتش.