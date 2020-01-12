رياضة | جوارديولا يحدد أهداف مانشستر سيتي هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحدد أهداف مانشستر سيتي هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة 6-1 في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "كان الأداء جيدًا حقًا، وكان الالتزام مهمًا حقًا، ونحن دائما نريد أن نلعب بشكل جيد وحتى النهاية".

وأضاف : "أنا راض عن الطريقة التي لعبنا بها والطريقة التي قاتلنا بها بشكل صحيح حتى النهاية، ويجب عليك الضغط في كل وقت. نأمل أن نستمر في اللعب بشكل جيد والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وواصل عن رقم اجويرو القياسي : "هنأ جميع اللاعبين في غرفة الملابس سيرجيو لتحطيم الرقم القياسي لأسطورة كبرى مثل تيري هنري، حيث أن تحقق هذا الرقم يستغرق سنوات عديدة، وإنه لشرف لي أن أكون هنا في اليوم الذي كسر فيه الرقم القياسي".