رياضة | بنى سويف يتعادل سلبيا أمام الإعلاميين وديا ويضم مهاجم الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يتعادل سلبيا أمام الإعلاميين وديا ويضم مهاجم الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أمام مضيفه الإعلاميين بالمباراة الودية التى أقيمت بملعب الإعلاميين وذلك فى إطار سلسلة تحضيرات الفريقان لبدء منافسات الدور الثانى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وهدف الجهاز الفنى لبنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي لتجربة العديد من اللاعبين والاطمئنان على مستوى الأداء الفنى والتكتيكي لعناصر الفريق .

وخاض بنى سويف مباراة الإعلاميين الودية وذلك استعداد لمواجهة شبان قنا بملعب بافتتاحية مباريات الدور الثانى فيما يواجه الإعلاميين نظيره البنك الأهلى .

وخسر الفريق السويفى مباراته الودية السابقة أمام تليفونات بنى سويف بنتيجة 1/3 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت .

فى سياق آخر قال المهندس محمد الواضح ، المشرف على الكرة : تعاقدنا مع محمود عبد العاطى مهاجم الرجاء لمدة ثلاث سنوات وذلك تحقيقا لرغبات حسن موسى المدير الفنى للفريق بدعم الفريق .

وكان مسوؤلى بنى سويف قد نجحوا فى ضم احمد العباسي مدافع بيلا لصفوف الفريق السويفى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بجانب محمد اشرف مهاجم الترسانة السابق .

وكان بنى سويف الرياضى قد أنهى الدور الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بمركز الوصافة خلف البنك الأهلى متصدر القمة بفارق نقطة وحيدة ، وحملت ارقام بنى سويف خلال الدور الاول العديد من الظواهر الهامة فنيا للفريق الطامح فى تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز .

بنى سويف بدأ الموسم الحالى بجهاز فنى جديد مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .

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وأبرم محلس إدارة النادى برئاسة المحاسب على سليم العديد من الصفقات تمثلت فى ضم كلا من محمود جمال وأحمد الامور وحسام البدرى وكمال البدوى وهارون اسماعيل وعاطف محمد ومحمود مكى ومحمد ميخا ونصر رمضان ومحمد عبد الجواد وأحمد عبد الرازق ومحمود بكرى ومصطفى صلاح " بلية "والافريقى ليتشا .

فيما جاء ضم الثنائى بلال سالم وكريم محفوظ لمدة موسم على سبيل الإعارة .

وبمشوار اعداد الفريق السويفى أقام معسكرين اعداد بمنتجع الاسيوطى سبورت والإسكندرية تخلله أداء العديد من المباريات .

وجاءت نتائج بنى سويف خلال 11 مباراة بالدور الاول كالتالى :

حقق الفريق الفوز فى 7 مباريات تمثلت فى الفوز أمام شبان قنا بنتيجة 0/4 وأمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين وامام الإعلاميين بنتيجة 1/2 وامام ديروط 1/2 وأمام الفيوم بهدف نظيف وأمام طهطا بنتيجة 0/2 .

فيما تعادل سلبيا الفريق السويفى بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف .

وخسر الفريق السويفى مباراتين أمام الالمونيوم بهدف نظيف وكذلك أمام البنك الأهلى .

وجاء ترتيب هدافي الفريق كالتالى :

كريم اشرف 3 اهداف

مصطفى بلية " هدفين "

محمود بكرى " هدفين "

محمود مكى " هدفين "

بلال سالم " هدف "

حسام عيسى " هدف "

معتز محروس " هدف "

على محمد على " هدف "

حسام البدرى " هدف "