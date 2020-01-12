رياضة | أخبار برشلونة اليوم: تشافي يصدم البرسا وفقدان نجم الفريق 4 أشهر والاستقرار على خليفة فالفيردي وصراع مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: تشافي يصدم البرسا وفقدان نجم الفريق 4 أشهر والاستقرار على خليفة فالفيردي وصراع مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 12 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع خسارة البارسا من فريق أتليتكو مدريد في دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 12 - 1 - 2020 :-

- صدمة كبرى لبرشلونة.. مدرب جديد بعد تشافي يرفض خلافة فالفيردي

وذكر الصحفي لويس كانوت بإذاعة ‘‘راديو كاتالونيا‘‘، أن بعد رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري عرض تدريب برشلونة الآن، تواصل مسئولو برشلونة مع رونالد كومان وعرض عليه منصب المدير الفني الجديد للبارسا، لكن المدرب الهولندي رفض العرض، وتابع الصحفي كانوت أن كومان شعر بالدهشة من طلب برشلونة وأخبرهم أنه يريد الوفاء بالتزامه مع منتخب بلاده هولندا وقيادتهم في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 في الصيف المقبل، حيث فوجئ كومان بعرض برشلونة.

- تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

أفاد الصحفي الإسباني الشهير سين كونسيسيون بأن تشافي رفض الأول تدريب البلوجرانا بشرط أن تتم إقالة الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق، وأكد سين كونسيسيون أن تشافي رفض الموافقة على عرض برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني قبل قيام الإدارة بإقالة إرنستو فالفيردي المدرب الفني الحالي للفريق.

- عاجل.. برشلونة يفقد سواريز 4 أشهر

أعلن نادي برشلونة عن خضوع مهاجمه سواريز لعملية جراحية في الركبة بسبب الإصابة دون الكشف عن مدة الغياب، وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية والقريبة من نادي برشلونة بأن سواريز سيغيب عن الفريق لمدة 4 أشهر كاملة.

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- تقارير.. جارسيا مديراً فنياً مؤقتاً لبرشلونة

وفقاً لإذاعة الكادينا سير الإسبانية، فإن برشلونة يتجه لإقالة فالفيردي المدير الفني الحالي بسبب سوء النتائج والإقصاء من السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد، وكتبت الإذاعة في تقريرها اليوم: السيناريو الأقرب للحدوث في الوقت الراهن هو إقالة فالفيردي مع تعيين جارسيا بيمينتا مدرب فريق الشباب لإدارة الفريق الأول بشكل مؤقت حتي يونيو ثم بعد ذلك تعيين تشافي من بداية الموسم الجديد.

- برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

فجر صحفي بصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه بمجرد قدوم هيرنانديز لقيادة برشلونة، سيعمل على تحويل وجهة الفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد إلى كتالونيا، بالانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد فرانسيس أجيلار، أن مبابي قد يكون الصفقة الهدية التي سيمنحها هيرنانديز، للبلوجرانا، والعمل على تعطيل إنتقاله للغريم التقليدي.

- سبورت: تشافي هيرنانديز مدربا لبرشلونة خلفا لفالفيردي

ذكرت صحيفة "سبورت" أن الاتفاق تم بين برشلونة وتشافي الذي سيتولى تدريب الفريق الأسبوع المقبل بعد تدخل لاعبي الفريق لإقناعه بقبول المهمة في الوقت الحالي وعدم التأجيل، وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز يريد الفوز مع السد بنهائي كأس قطر يوم الجمعة المقبل كخير وداع للجماهير القطرية قبل مرحلة برشلونة.

- فالفيردي يعلق على قرار رحيله عن برشلونة

قال فالفيردي عن إمكانية رحيله عن برشلونة في تصريحات نقلها موقع ياهو سبورتس :"يتحرك المدربون دائمًا نحو فكرة العمل الجاد وإعطاء كل ما لديهم في جميع المباريات، ونحن نعرف طبيعة كرة القدم، حيث لا تتواجد كلمة استقرار في معجمها"، واختتم فالفيردي قائلا:"عندما تكون النتائج سيئة أو تخسر كما حدث أمام أتلتيكو مدريد فإن الحديث عن تلك الأمور أمر لا مفر منه ولكني سأقوم بعملي".