رياضة | عاجل - إصابة لاعب إنبي بإرتجاج في المخ "صورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة لاعب إنبي بإرتجاج في المخ "صورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب محمد رزق لاعب فريق إنبي بارتجاج في المخ خلال مشاركته مع فريقه أمام المقاصة بالدوري.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق البترولي: "أصيب محمد رزق بارتجاج في المخ في لعبه مشتركه مع أحد لاعبي المقاصة و تم نقله للمستشفي.

واردف: الغريب ان الحكم احمد جمال لم يحتسب خطأ لصالحه ولم يوقف المباراه رغم فقدانه الوعي.

وأكد : اللاعب سيوضع تحت الملاحظة 48 ساعة

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واتم كلماته :نحن نتحدث عن واقعه الثانيه تفرق فيها في حياة لاعب وليس عن تحليل فني لمباراة.

وتحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عقب تعادل فريقه الإيجابي أمام نظيره إنبي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد ميدو على أن الحظ عاند فريقه وحرمه من تحقيق الفوز في أكثر من فرصة خلال مباراة اليوم.

وأضاف ميدو بأن الفريق سنحت له فرص خطيرة لتحقيق الفوز، وتحديدًا ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس إنبي بعد تسديدة ميدو جابر.

وأشار ميدو إلى أن مصر المقاصة كان الأكثر استحواذ على مجريات المباراة، مشددًا على أنه سيعمل على علاج الأخطاء خلال الفترة المقبلة.