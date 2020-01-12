رياضة | رسمياًً.. الزمالك يصدم الكاف ويعلن رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياًً.. الزمالك يصدم الكاف ويعلن رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في بيان رسمي منذ قليل، رفضه التام خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وأصدر مجلس الزمالك بيان رسمي عبر موقعه أعلن من خلاله عن تجديد رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي على أرض الخيانة.

وتابع بيان الزمالك :" قرار مجلس إدارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة".

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وأكمل :"يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده وأحفاده، بالإضافة إلى إساءتهم في أفلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية".

يذكر أن مباراة السوبر الأفريقي، تم تحديد موعدها 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة" حيث من المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي.

وكان الزمالك قد توّج بالكونفدرالية الأفريقية خلال النسخة الماضية على حساب نهضة البركان المغربي، في المقابل أحرز الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.