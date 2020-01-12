رياضة | بيان ناري.. الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان ناري.. الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بإصدار بيانا رسميا بشأن رحيل حمادة صدقي مدرب أبناء الجوهرة الزرقاء عن الفريق من أجل تولى المهمة الفنية لفريق سموحة.

وقال رئيس النادي في بيان رسمي نشرته فاطمة الصادق المنسق العام للنادي السوداني عبر صفحتها "فيس بوك"، إنه تلقى منذ قليل اتصالا هاتفيا من حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى مصر دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب.

وأضاف رئيس النادي أن العلاقات العامة للنادي أوضحت أن المدرب استلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناءا على توجيه من محمود جبارة السادة مدير الكرة وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء محمود جبارة السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال، كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.