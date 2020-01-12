رياضة | حصاد المجموعة الرابعة.. صدارة لسمسطا و12 هدف حصيلة الجولة وناصر بنى سويف وببا محلك سر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد المجموعة الرابعة.. صدارة لسمسطا و12 هدف حصيلة الجولة وناصر بنى سويف وببا محلك سر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حملت منافسات الجولة الرابعة عشر بافتتاحية الدور الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر العديد من المفاجآت الكبرى بنتائج المباريات بجانب الارقام المميزة .

الجولة 14 بالمجموعة الرابعة شهدت سقوط الواسطى بفخ الهزيمة وتفوق سمسطا وتصديره لقمة المجموعة واستمرار ناصر بنى سويف وببا الرياضى فى محاولاتهم للهروب من القاع .

وشهدت الجولة إحراز 12 هدف خلال 6 مباريات ، وجاء التعادل السلبي الوحيد بمباراة ببا واطسا .

واقيمت أمس خمس مباريات بتلك الجولة التى اختتمت فعالياتها اليوم بفوز عاملين غارب على مضيفه ابو كساة بهدفين نظيفين .

مركز شباب سمسطا سمسطا نجح فى تحقيق فوز هام أمام ضيفه سنورس بنتيجة 1/2 بمباراة قوية التى أقيمت بملعب سمسطا ببنى سويف ، ونجحت كتيبة على حسن المدير الفنى لسمسطا فى اقتناص الثلاث نقاط بالدقائق الأخيرة من المباراة ، واحرز أهداف سمسطا الثنائى محمد اشرف ومحمد الزينى .

وبدء سمسطا المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن محمد واحمد رمضان ومحمد الزينى ومحمد احمد وبلال عبد البر وحسام حسن وهشام مفتاح ومحمد اشرف ومحمد سمير ومحمد جمال وهيثم جميل .

واجرى على حسن المدير الفنى لسمسطا تغييرات بنزول كلا من عبد الرحمن اللاهوني ومحمد سلك وعمرو ابو النور بدلا من هيثم جميل ومحمد سمير ومحمد جمال .

من جانبه عبر على حسن المدير الفنى لسمسطا عن سعادته بتحقيق لاعبي الفريق الفوز واقتناص الثلاث نقاط وتصدر المجموعة موجها الشكر لجماهير الفريق المساندة للفريق .

فيما قال أحمد دهشان ، رئيس مجلس إدارة سمسطا الرياضى : الفوز جاء بتوفيق المولى عز وجل ومجهود الجهاز الفنى واللاعبين ودعم الجماهير التى نعمل جاهدين على اسعادها واللاعبين لديهم إصرار على تقديم أفضل النتائج بالفترة القادمة .

فيما سقط الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى بفخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/2 ، وقدم احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى استقالته للمستشار جمال عويس رئيس مجلس إدارة نادى الواسطى عقب المباراة .

ونجح ناصر بنى سويف فى اقتناص نقطة ثمينة أمام مضيفه مركز شباب ابشواى فى لقاء ناري للفريقان بنتيجة 1/1 ،وسعى ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى الخروج بالفريق لبر الامان فى ظل سعى الفريق للهروب من منطقة الخطورة وهو الأمر ذاته لكتيبة ابشواى .

وتعادل مطرطارس أمام مضيفه رأس غارب بنتيجة 1/1 .

وبقيادة فنية جديدة لمركز شباب ببا بقيادة مديره الفنى شديد قناوى تعادل الفريق سلبيا أمام ضيفه مركز شباب اطسا .

فيما لم يلعب طامية مباريات بتلك الجولة .

Advertisements

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 24 نقطة

2 - الواسطى 22 نقطة

3- مطرطارس 19 نقطة

4 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة

5 - عاملين غارب 19 نقطة

6 - طامية 18 نقطة

7 - ابو كسأة 18 نقطة

8 - راس غارب 18 نقطة

9- اطسا 16 نقطة

10- سنورس 14 نقطة

11- ناصر بنى سويف 13 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13- ببا الرياضى 6 نقاط