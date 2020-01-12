رياضة | إيهاب جلال يتحدث عقب خسارة المصري أمام بيراميدز في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يتحدث عقب خسارة المصري أمام بيراميدز في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، أنه يهنئ بيراميدز على الفوز والتأهل ويتمنى أن يلحق بهم في الدور المقبل من البطولة، مشددا على أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز وكان ندا قويا للفريق صاحب الأرض ويتمنى التعويض في اللقاء المقبل والتأهل.

المدرب قال إنه شكل الأداء مختلف تماما في مباريات فريقه أمام بيراميدز وفي لقاء اليوم غير الشكل تماما ولعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي وفي اللقاء الماضي كانت الأمور مختلفة، والقرار فني في النهاية وليس له علاقة بالمنافس.

إيهاب جلال كشف عن أنه يرفض تماما فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبي المصري مشددا على أنه حديث بعيد عن كرة القدم تماما، مشددا على أن الفريق يعاني من نقص عددي كبير في بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، والروح موجودة في الفريق بدون شك.

جلال كشف عن أن الفريق كان عنده مشكلة في عدم الحفاظ على الكرة أمام المنافس في المباراة والأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، وسيعمل على إنهاء تلك الأزمة وحل المشكلة في الفترة المقبلة، موضحا أن فريقه خسر الكرة كثيرا.

المدرب قال إن موقف القيد معقد بسبب وقف قيد النادي رغم أنه يمتلك ٣ أماكن في القائمة ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين في يناير، وإذا لم ينجح النادي حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة ويتمنى فقط عودة المصابين في الفترة المقبلة واكتمال الصفوف خاصة وأنه اضطر لوضع محمود وادي في قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة في اللقاء.