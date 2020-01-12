رياضة | صدمة كبرى لبرشلونة.. مدرب جديد بعد تشافي يرفض خلافة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى لبرشلونة.. مدرب جديد بعد تشافي يرفض خلافة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ـأكدت أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للطواحين رفض منصب المدير الفني لبرشلونة على الفور لخلافة إرنستو فالفيردي.

وذكر الصحفي لويس كانوت بإذاعة ‘‘راديو كاتالونيا‘‘، أن بعد رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري عرض تدريب برشلونة الآن، تواصل مسئولو برشلونة مع رونالد كومان وعرض عليه منصب المدير الفني الجديد للبارسا، لكن المدرب الهولندي رفض العرض.

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وتابع الصحفي كانوت، أن كومان شعر بالدهشة من طلب برشلونة وأخبرهم أنه يريد الوفاء بالتزامه مع منتخب بلاده هولندا وقيادتهم في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 في الصيف المقبل، حيث فوجئ كومان بعرض برشلونة.

وكان كومان قد كشف قبل بضعة أشهر أن لديه بند في عقده مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم لمغادرة المنتخب قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 في حال تلقي عرضًا رسميًا من برشلونة.

يذكر أن منتخب هولندا يتواجد في المجموعة الثالثة بيورو 2020 مع أوكرانيا والنمسا، والفائز في الملحق بين منتخبات جورجيا وبيلاروسيا ومقدونيا وكوسوفو.