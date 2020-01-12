رياضة | بيراميدز يكرر فوزه على المصري بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكرر فوزه على المصري بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بيراميدز ن في تحقيق فوز ثمين على حساب المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبطولة الكونفدرالية.

وسجل ثنائية بيراميدز اليوم البوركيني إيريك تراوري، الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 20، وأضاف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة يواصل فريق بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث ضمن الصعود كمركز أول، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة 6 ليتأجل صعوده إلى دور الثمانية بعد تعادل إينوجو رينجرز مع إف سي نواذيبو في نفس الجولة وتساوى الثنائي برصيد نقطتين.