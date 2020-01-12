رياضة | بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. مانشستر سيتي يكتسح استون فيلا بسداسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. مانشستر سيتي يكتسح استون فيلا بسداسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي فوز كبير على نظيره استون فيلا بستة أهداف مقابل هدف وحيد وصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر البريميرليج.

وشارك الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا أحمد المحمدي أساسيًا، بينما جلس مواطنه محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفريق على دكة البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة الحادية والسبعين، بدلًا من لاعب خط الوسط كونور هوريهان، ليتسبب في هدف فريقه الوحيد باللقاء.

وهاجم مانشستر سيتي في بداية المباراى في بحث عن هدف مبكر، وصمد أصحاب الأرض في الدقائق الأولى، قبل أن يخترق الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي تكتلات الضيوف بمجهود فردي أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عشرة.

Advertisements

وسجل الهدف الاول محرز في الدقيقة الرابعة والعشرين، بعد مراوغة من أجويرو، الذي سجل بنفسه الهدف الثالث بعد أربع دقائق فقط من هدف محرز الثاني وسجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف اخرى لينهي الشوط الأول من المباراة برباعية نظيفة.

واصل مانشستر سيتي هجومه في شوط المباراة الثاني، لينجح أجويرو في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر اللقاء، وهو الهدف الذي دخل به تاريخ بريميرليج من أوسع أبوابه، حيث حطم رقم الفرنسي تييري هنري مهاجم آرسنال الأسبق، الذي سجل 175 هدفًا، وأصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ بريميرليج.

أضاف مانشستر سيتي هدفين لتصبح النتيجة ستة أهداف وسجل غازي لاعب استون فيلا هدف وحيد لحفظ ماء الوجه.

وبعد هذه المباراة مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة،بفارق 14 نقطة خلف المتصدر ليفربول، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة، ليسقط إلى المركز الثامن عشر.