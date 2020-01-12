رياضة | وزير الرياضة يهنىء الزمالك بالفوز على زيسكو يونايتد ويدعو اللاعبين لمواصلة التألق والتأهل للأدوار القادمة*

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنىء الزمالك بالفوز على زيسكو يونايتد ويدعو اللاعبين لمواصلة التألق والتأهل للأدوار القادمة* والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ولجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى بعد الفوز الهام الذي حققه فريق كرة القدم بالنادى على منافسه زيسكو يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وجاءت تهنئة الوزير لنادي الزمالك في إطار الدعم والمؤازرة التى يقدمها لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته للاعبي نادي الزمالك بتحقيق الفوز في المباراة القادمة والتأهل للدور التالي للبطولة، ومواصلة التألق في مراحل البطولة المختلفة لفريقي الزمالك والأهلي.