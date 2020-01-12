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رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد الريال| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في نهائي السوبر الإسباني

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أعلن دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني التشكيلة الرسمية لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد قليل.

وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

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خط الدفاع: لودي - فيليبي - خيمينيز - تربيير

خط الوسط: ساؤول - هيريرا - توماس - كوريا

خط الهجوم: كوريا - فيليكس

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