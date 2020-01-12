رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد الريال| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في نهائي السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد الريال| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في نهائي السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني التشكيلة الرسمية لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد قليل. وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: أوبلاك Advertisements خط الدفاع: لودي - فيليبي - خيمينيز - تربيير خط الوسط: ساؤول - هيريرا - توماس - كوريا خط الهجوم: كوريا - فيليكس

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