شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: موقف القيد بالمصرى "معقد" ومبروك لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، بيراميدز بعد الفوز على فريقه بنتيجة 2 / 0 وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، متمنيًا أن يلحق بهم في الدور المقبل من البطولة، مشددًا على أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان ندًا قويا للفريق صاحب الأرض ويتمنى التعويض في اللقاء المقبل والتأهل.

ورفض إيهاب جلال خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى، فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبي المصري، مشددًا على إنه حديث بعيدًا عن كرة القدم تماما، وأن فريقه يعاني من نقص عددى كبير في بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، لافتًا إلى أن الروح موجودة في الفريق بدون شك.

وكشف المدير الفنى للمصري أن الفريق كان يعانى من عدة مشاكل في عدم الحفاظ على الكرة أمام المنافس فى الشوط الأول، والأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، مؤكدًا إنه سيعمل على إنهاء تلك الأزمة وحل المشكلة في الفترة المقبلة.

قال جلال إن موقف النادى معقد بسبب وقف القيد رغم أنه يمتلك 3 أماكن في القائمة ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين في يناير، وإذا لم ينجح النادي حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة ويتمنى فقط عودة المصابين في الفترة المقبلة واكتمال الصفوف خاصة وأنه اضطر لوضع محمود وادي في قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة في اللقاء.

وفاز بيراميدز على المصرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

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أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.