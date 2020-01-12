شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة بيراميدز والمصري فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف بيراميدز ألفوز من أنياب نظيره المصرى بثنائية ليتأهل إلى دور الثمانية فى المباراة التى أقيمت بين ألفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفى مباراة أخرى عن نفس المجموعة، تعادل فريق إينوجو رينجرز النيجيري إيجابيا مع نظيره فريق نوإذيبو الموريتاني، بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين اليوم الأحد، على ملعب “Nnamdi Azikiwe”

بهذه النتيجة يتصدر فريق بيراميدز المصرى ترتيب المجموعة الأولى فى الكونفدرالية الأفريقية برصيد 12 نقطة، يليه فريق المصرى البورسعيدى الوصيف برصيد 6 نقاط، ويأتى فريقا إينوجو رينجرز ونوإذيبو فى المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.