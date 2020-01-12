شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أرفض اتهام لاعبى المصرى بفقدان الروح أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، بيراميدز بعد الفوز على فريقه بنتيجة 2 / 0 وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، متمنيًا أن يلحق بهم في الدور المقبل من البطولة، مشددًا على أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان ندًا قويا للفريق صاحب الأرض ويتمنى التعويض في اللقاء المقبل والتأهل.

ورفض إيهاب جلال خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى، فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبي المصري، مشددًا على إنه حديث بعيدًا عن كرة القدم تماما، وأن فريقه يعاني من نقص عددى كبير في بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، لافتًا إلى أن الروح موجودة في الفريق بدون شك.

وكشف المدير الفنى للمصري أن الفريق كان يعانى من عدة مشكلة في عدم الحفاظ على الكرة أمام المنافس فى الشوط الأول، والأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، مؤكدًا إنه سيعمل على إنهاء تلك الأزمة وحل المشكلة في الفترة المقبلة.

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المدرب قال إن موقف القيد معقد بسبب وقف قيد النادي رغم أنه يمتلك 3 أماكن في القائمة ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين في يناير، وإذا لم ينجح النادي حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة ويتمنى فقط عودة المصابين في الفترة المقبلة واكتمال الصفوف خاصة وأنه اضطر لوضع محمود وادي في قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة في اللقاء.