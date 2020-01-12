شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أرفض اتهام لاعبى المصرى بفقدان الروح أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
ورفض إيهاب جلال خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى، فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبي المصري، مشددًا على إنه حديث بعيدًا عن كرة القدم تماما، وأن فريقه يعاني من نقص عددى كبير في بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، لافتًا إلى أن الروح موجودة في الفريق بدون شك.
وكشف المدير الفنى للمصري أن الفريق كان يعانى من عدة مشكلة في عدم الحفاظ على الكرة أمام المنافس فى الشوط الأول، والأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، مؤكدًا إنه سيعمل على إنهاء تلك الأزمة وحل المشكلة في الفترة المقبلة.
المدرب قال إن موقف القيد معقد بسبب وقف قيد النادي رغم أنه يمتلك 3 أماكن في القائمة ويتمنى حل هذه الأزمة مستقبلا لضم لاعبين في يناير، وإذا لم ينجح النادي حل هذه الأزمة سيتعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالصورة المطلوبة ويتمنى فقط عودة المصابين في الفترة المقبلة واكتمال الصفوف خاصة وأنه اضطر لوضع محمود وادي في قائمة مباراة بيراميدز وهو غير قادر تماما على المشاركة في اللقاء.
وفاز بيراميدز على المصرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.
أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.
بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.
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