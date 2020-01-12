شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن إصابة "رزق" بـ"ارتجاج" فى المخ بعد التعادل مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى عن إصابة محمد رزق لاعب وسط الفريق البترولى، بارتجاج فى المخ، وذلك فى مباراة مصر المقاصة والفريق البترولى، التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام، فى الجولة الـ13 بالدورى، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9.

وأوضح عبد الناصر محمد إنه تم نقل محمد رزق للمستشفى ويتواجد معه حاليا حلمى طولان المدير الفنى للفريق قائلا:"إصابة رزق في لعبه مشتركة مع لاعب المقاصة والغريب إن الحكم أحمد جمال لم يحتسب فاول لصالحه ولم يوقف المباراه رغم فقدانه الوعي".

وجاءت بداية المباراة بتقدم إنبي بهدف فى الدقيقة 15 عن طريق المدافع رامي صبري بعد تسديدة قوية من مدافع الفريق البترولي بعد ركلة حرة سددها محمد بسيوني عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لصبري يسددها على يمين حارس المقاصة، بعدها استرد المقاصة عافيته ويضغط بكامل خطوطه على إنبي و أحرز هدفين الأول أخرجه محمود قاعود مدافع إنبي فى لقطة شائكة ، بينما إحتسب حكم اللقاء الهدف الثاني تسلل.

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وفى الدقيقة 30 ينجح محمد مسعد من رأسية تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل، بعد الهدف يهدأ اللقاء نسبيا بين الفريقين ، ويتوقف لإصابة أكثر من لاعب وشهد اللقاء أول مشاركة للوافد الجديد على الفريق البترولي أحمد على القادم من صفوف فريق بيراميدز، يحتسب حكم المباراة أحمد جمال 3 دقائق وقت بدل ضائع لكن دون خطورة تذكر لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

مع بداية الشوط الثاني يهدأ اللقاء نسبياً من الناحية الهجومية من قبل الفريقين بعد أن كانت السيطرة أكثر للمقاصة الذى أهدر أكثر من فرصة للتهديف ، واعتمد أنبي على الهجمات المرتدة ولكن اللياقة البدنية لأحمد على الوافد الجديد منعته من إستغلال الفرص فى شن هجمات قوية على مرمى حارس إنبي محمود جاد، أهدر ميدو جابر فى الدقيقة 62 ضربة جزاء لمصر المقاصة أمام إنبي ، بعد تصدى محمود جاد حارس الفريق البترولي لها ، بعد عرقلة لعمرو مرعي مهاجم المقاصة.

يستمر اللقاء ضغط من قبل لاعبي المقاصة لكن دون ترجمة لأهداف بفضل التمركز الدفاعي للاعبي إنبي و فشل لاعبي المقاصة فى استغلال العرضيات وتحويلها لأهداف ويحتسب الحكم أحمد جمال 4 دقائق وقت بدل من ضائع لكن دون جديد يذكر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1.