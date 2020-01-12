شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. نتائج الزمالك خارج أرضه فى البطولات الإفريقية أخر 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى، بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتين فى هذا الدور، حيث سيستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل، فى الجولة الأخيرة.

احتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويستعرض ”الخليج 365” نتائج الأبيض التى حققها خارج أرضه فى أخر 5 بطولات إفريقيا..

- مشاركات الزمالك خارج ارضه فى دورى أبطال إفريقيا 2016

شارك الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2016، ووصل إلى المباراة النهائية إلا أنه خسر اللقب من صن داونز الجنوب إفريقى، إجمالا، خاض الزمالك فى هذه البطولة 6 مباريات خارج ارضه حقق الفوز فى مباراتين وهزم فى 3 مواجهات وتعادل فى مباراة، فيما سجل 5 أهداف واستقبل 11 هدفًا.

- الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا 2017

شارك الزمالك فى منافسات دورى أبطال إفريقيا نسخة 2017، حيث خرج من دور المجموعات فى هذه النسخة بعدما احتل المركز الثالث فى المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعدما خاض 6 لقاءات بعدما حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر فى مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل 8 أهداف.

إجمالا شارك الزمالك خلال هذه النسخة فى 4 مباريات خسر فى 3 مواجهات وتعادل فى مباراة واحدة، فيما سجل هدفين واستقبل 7 أهداف.

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- الزمالك فى الكونفدرالية 2018

شارك الزمالك فى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2018، إلا أنه خرج من دور الـ32، بعدما خسر خارج أرضه بهدفين مقابل هدف، وفاز بالنتيجة نفسها فى مباراة العودة على أرضه ليخرج بركلات الجزاء الترجيحية.

- الزمالك فى الكونفدرالية 2019

شارك الزمالك فى منافسات الكونفدرالية نسخة 2019، وفاز باللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما حقق اللقب على حساب نهضة بركان المغربى بالفوز فى المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية، إجمالا شارك الزمالك فى هذه النسخة خارج أرضه فى 8 مباريات فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى 3 لقاءات، سجل 3 أهداف واستقبل 7 أهداف.

- الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا 2019 – 2020

يشارك الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا خلال النسخة الجارية، حيث شارك حتى الآن فى 4 مباريات خارج أرضه من بينهم مباراة واحدة خاضها على أرضه أمام ديكاداها الصومالى فى إياب دور التمهيدى للبطولة الإفريقية، حقق الفوز فى مباراة أمام ديكاداها وتعادل فى مثلها وخسر فى مباراتين، فيما سجل 8 أهداف من بينهم 6 أهداف أمام ديكاداها، واستقبل 6 أهداف.

وبهذا يكون الزمالك قد خاض 23 مباراة خارج أرضه فى أخر 5 مواسم ببطولات إفريقيا، سواء فى دورى أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 12 مباراة، فيما سجل 19 هدفًا واستقبل 33 هدفًا.