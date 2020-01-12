شكرا لقرائتكم خبر عن رحل في غمضة عين.. صدقي يترك الهلال لتدريب سموحة بعد 4 انتصارات في 25 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدون سابق انذار، رحل حمادة صدقي عن قيادة الهلال السوداني بعد مرور 25 يومًا فقط من توليه المهمة، من أجل تولى قيادة فريق سموحة، عقب رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، حيث أعلن فرج عامر رئيس النادى السكندري التعاقد مع صدقى لخلافة حسام حسن مع تواجد أحمد ناجى لتدريب حراس مرنى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز، مضيفًا: "سيقود حمادة صدقي الجهاز الجديد بداية من يوم الإثنين، عقب توقيعه على عقود تدريب الفريق".

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقي مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي"، ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقي قيادته لسموحة بعد غد الثلاثاء، بعد أن يوقع رسميا على عقود تدريبه للفريق السكندري.

ولاية حمادة صدقي مع الهلال السوداني مرت سريعًا ولم تستغرق سوى 25 يومً، حيث وقع على عقود قيادة الفريق السوداني يوم 18 ديسمبر 2019 ليرحل اليوم بعد الإعلان عن توليه قيادة سموحة.

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صدقي تولى قيادة الهلال في 3 مواجهات فقط، بواقع مباراة في الأسبوع الـ 17 من عمر الدوري السوداني أمام مريخ الفاشر وحقق الفوز بنتيجة 3/0، و أحرز أهداف الهلال كل من أطهر الطاهر وبشة الصغير ومحمد موسى، ثم حقق الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما على استاد رادس، ثم قاد صدقي الهلال للخسارة من النجم الساحلى على ملعب الهلال بنتيجة 2 / 1 في الجولة الرابعة بمجموعات الأبطال.

حمادة صدقي رحل عن الهلال بعد أن جاء ترتيب مجموعته فى أفريقيا كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأزل بـ 9 نقاط، الأهلي فى المركز الثاني بـ 7 نقاط، الهلال فى المركز الثالث بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الرابع بنقطة واحدة، بينما احتل الهلال المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 32 نقطة.