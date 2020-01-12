شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على المصرى بثنائية ويتأهل رسميًا لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

بيراميدز خاض المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

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وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد دعدور - إبراهيم حسن - جون أنطوي - محمد فاروق - أحمد توفيق - عبد الله بكري - محمود حمادة

وخاض المصري البورسعيدى المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي

الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق

الهجوم: أوستن أموتو

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – أحمد عادل – حجاج عويس – محمود وادي – محمد شيكا – أحمد شوشة