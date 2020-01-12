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الأحد 12 يناير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر في على استاد الدفاع الجوي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة بـ9 نقاط، فيما يحل المصري ثانيا بـ6 نقاط، وكان بيراميدز استطاع الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا وسط الهجوم: عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري Advertisements خط الهجوم: دودو الجباس أما إيهاب جلال المدير الفني للمصري فاختار التشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود الدفاع: بهاء مجدي - إسلام عطية -عمرو موسى - كريم العراقي الوسط: حسن علي - فريد شوقي - عمر كمال عبدالواحد - سعيدو سنبوري - مفتاح طقطق الهجوم: أوستن أوموتو مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر

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