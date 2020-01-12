الامارات | مورينيو يستفز صلاح بطريقة غريبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يستفز صلاح بطريقة غريبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة مستفزة إلى المصري محمد صلاح، بعدما أكد أن لاعب ليفربول بات عليه أن يتساءل من هو جافيتي تانجانجا.
وأشاد مورينيو باللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، بعد مباراة ليفربول مع توتنهام، والتي انتهت بفوز "الريدز" 1-0، حيث أكد مدرب "السبيرز" أنا تانجانجا يعد أهم مكاسب الفريق في المباراة.
وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح وساديو ماني أصبحا يعرفان جيداً من هو تانجانجا بعد المستوى الرائع الذي قدمه في الدفاع خلال المباراة".
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