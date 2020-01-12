مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر نهائي السوبر الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر وذلك في المباراة التي تقام بين الفريقين بنهائي السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد اليوم حراسة المرمى: تيبوا كورتوا. خط الدفاع: ميندي، فاران، راموس، كارفاخال. خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش، كروس، إيسكو. خط الهجوم: لوكا يوفيتش. Advertisements بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني : أريولا - ميليتاو - مارسيلو - خاميس - ماريانو - فينيسيوس - رودريجو. تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد : حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: خيمينيز - فيليبي - تريبير- لودي خط الوسط: هيريرا - بارتي - ساؤول - كوريا خط الهجوم: فيليكس - موراتا. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر

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