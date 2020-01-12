شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يبحث النجمة الأول مع زيدان في ولايته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

سقط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الموسم بدوامة من الخسائر والانكسارات، حتى الخروج من الأدوار المبكرة ببطولة دوري أبطال أوروبا الأمر، الذي لم يحدث منذ نحو عشرة أعوام، ثم وداع كأس من النصف النهائي على يدي برشلونة وخسارة الليجا بشكل هزلي زرفت من خلال عديد من الأشخاص المحبة للملكي الدموع طويلا.



لم يكن "فلورنتينو بيريز" رئيس نادي ريال مدريد، على علم حينما يتركه زين الدين زيدان، سوف يغرق ويتكبد الهزائم تلو الأخرى ليكون بأصعب موقف تعرضه خلال العديد من الفترات، التي تولاها منذ عقود بعيدة من الزمان.

عودة تكشف لغز تأثير رونالدو على ريال مدريد

عاد زيدان في ولايته الثالثة له والثانية كرجل أول، حتى يعيد الأمان والاطمئنان للبيت الملكي، ولكن ما إن تولى المهمة، إلا ووجد حطام أمامه عرضه لانكسارات غير متوقعة بعودته.

لكنه عاد بالموسم ليبني فريق جديد يتصدر به الدوري تارة ويكون الوصيف تارة أخرى، بينما هم ينتقدونه كان يتحسس الأعمال كضرير يتعكز على عصاه سيرا على الأقدام دون مساعدة أحد، وبالفعل وجد ضالته بفالفيردي الشاب في ورودريجو بالهجوم يجاور بنزيما، ثم عودة كروس وإيسكو لمستواه المعهود.

أما عن رونالدو: فقد محى زيدان زكرى رحيله ونوبات تأثيره، هذا الكابوس مطارد أحلام بيريز والأنصار، فقد صنع الفرنسي من كل لاعب فاكهة يراها الجمهور ويستمتع بدور كل لاعب، حتى يعلم القاصي والداني أن الفريق كان بحاجة لرجل مهام صغبة عالج الدفاع بهوية فاران والقائد راموس، ثم الوسط مع فالفيردي وكاسميرو، كذلك الهجوم لدى بنزيما ورودريجو لينتهي ما خلفه رونالدو من أثار بقيادة فرنسية حكيمة.

زيدان هو رجل الثلاثية الأوروبية وصانع الأحلام

لم يكن يطمح أكثر المتفائلين بنجاح زيدان بما فعله وقدمه بهذا الشكل، حيث التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاثة أعوام ٢٠١٦/٢٠١٠٧/٢٠١٨، ثم بطولتين لكأس العالم للأندية ٢٠١٦/٢٠١٧، كأس السوبر الأوروبي عامي ٢٠١٦/٢٠١٧.

هي أرقام يعلمها الجميع ولست بحاجة لأن أذكركم فهيا مخلدة بالعقول والاذهان، لكن زيدان حقق ما هو أفضل الدوري والشامبيونزليج عام ٢٠١٧، هذا الحدث الذي لم نره منذ عشرات العقود من الزمان.

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استمر لنحو ٤٠ مباراة وأكثر دون هزيمة بالدوري ودوري أبطال أوروبا وعدة بطولات أخرى، حتى أن دفاعه ونظافة شباكه تجدها صخور تلقى بوجه من يفكر بهزها أو من تسول له نفسه للدخول من العمق.

زيدان الآن في حقبة تعيد ليالي زمان

لعب ١٩ مواجهة ليتعرض، إلى هزيمة واحدة و٧ تعادلات مع الفوز في ١١ مباراة أرقام حاضرة شاهدة، على تواصله وصراعه الدائم مع غريمه التقليدي برشلونة متساويا بالنقاط، حتى يحرز ٣٦ وعليه ١٢ أخرين.

من حدوته لرواية الشامبيونزليج والبطولة المفضلة للملكي، حيث التعرض لهزيمة واحدة أمام باريس كانت ضربة مدوية كادت تطيح بزيدان، ولكن هيهات أيها الأمراء فلن تخرجوا، قبل أن تتلقوا لدغة الفرنسي ولو بتعادل دراماتيكي هدفين لمثلهما وصعود صعب وصيفا لكنه الأكثر تتويجا.

زيدان يعالج العرين ويصنع حارس أمين

كانت بداية الموسم كاريثية بكل ما تحمله الكلمة، من معنى نظرا لاهتزاز شباك البلجيكي العملاق للعديد من الأهداف بأخطاء، ولكن كان زيدان حاضرا ليعالجه وكأنه ربان جاء هدية لوضع الحصن بقيادة راموس وفاران والباقي لديك يا كورتوا فلبى الإخطبوط النداء وبات حارس الأمن والأمان، خلال تسع مواجهات متتالية هو صفر من غدر الأقدام أو روائع الرؤوس.

في موسم ماضي اهتزت شباك كورتوا بنحو ٥٠ هدفا وأكثر، أما الآن فهو يتصدى لأي من خصوم أي زمان ومكان.

زيدان لا يخسر لا يترك لقبا إلا وكان به متوجا

منذ حضوره الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي عام ٢٠١٤، لم يخسر زيزو أي من النهائيات سواء في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية كان بطلا للعام ٢٠١٤، وعن عام ٢٠١٥ الكاريثي لم يكن به الفرنسي بأي نهائي، حتى تولى زيدان المهمة كرجل أول وكسب أتلتيكو مدريد مرتين بنهائي ٢٠١٤ و٢٠١٦، ثم التتويج بكأس العالم للأندية وكتابة التاريخ بالتغلب على سبيل وان جوزيه مورينيو بنهائي السوبر عام ٢٠١٧، حتى ماسيمليانو أليجري لم يسلم وصفعه ذهابا وإيابا بالنهائي وكافة الأدوار، كذلك أتلتيكو مدريد عقدة لاتنتهي وما إن رحل هو فقط استطاع سيميوني التغلب على البلانكو.

بعد كل هذا وما ذكرته لكم، هل يستطيع دييجو سيميوني إلحاق الهزيمة لأول مرة بتاريخه على ريال زيدان أم يستمر الفرنسي بكتابة التاريخ ويسطر أرقام جديدة مع ريال مدريد؟