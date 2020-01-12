شكرا لقرائتكم خبر

الهلال يمدد علاقته بمحيط الرعب 3 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

ينتظر أن تنهي إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات تجديد عقدها مع جامعة الملك سعود بالرياض لتمديد عقد استثمار ملعب الجامعة (ملعب محيط الرعب) لثلاث سنوات مقبلة تنتهي بنهاية 2023، علما أن العقد الحالي ينتهي بنهاية 2020.

وكان الهلال وقع عقدا استثماريا مع الجامعة في 2017 قابلا للتجديد، بعد أن ظفر الشريك الاستراتيجي السابق (شركة صلة) بالعقد.

Advertisements

وشهد الملعب الحالي عددا من مباريات الفريق المحلية والعربية والخليجية والقارية إلى جانب لقاءات عالمية على مستوى المنتخبات وبعض الفعاليات الدولية، مما ساهم في رفع إيرادات النادي خلال تلك السنوات.

من ناحية ثانية كشفت «مكة» عن تمسك الهلال بلاعبه الصاعد ذعار العتيبي والاعتذار لنادي التعاون بشأن طلب إعارة لما تبقى من عقده الاحترافي الذي ينتهي منتصف يناير 2021.

وكان المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو منح لاعبي الفريق الأول راحة أمس بعد الفوز على الوحدة 3-1 في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.