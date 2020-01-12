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الأخضر الأولمبي يرجئ تأهله لمواجهة سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يتعين على المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما، الانتظار حتى الأربعاء المقبل لحسم تأهله إلى دور الثمانية ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في تايلاند، وذلك عندما يواجه المنتخب السوري في الجولة الثالثة الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية.

وبعد افتتاحه مباريات المجموعة بالفوز على اليابان 2-1، تعادل الأخضر أمس 0-0 مع نظيره القطري على ملعب استاد ثاماسات في محافظة باثوم ثاني ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطتين للمنتخب القطري الذي كان تعادل مع سوريا 2-2 والتي فازت أمس على المنتخب الياباني بنتيجة 2-1.

وانحصرت أغلب مجريات اللعب أمس في وسط الملعب لدقائق مع تزايد الخشونة شيئا ما في ظل الحذر الدفاعي الشديد لكلا الفريقين.

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أخطر فرص الشوط الأول ظهرت في الدقيقة 39 عن طريق عبدالرحمن غريب الذي سدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن لاعب خط الوسط القطري مهند عياش تصدى للكرة وحولها إلى ضربة ركنية.

في الشوط الثاني بدأ المنتخب السعودي ضغطه مبكرا وهدد المرمى القطري في الدقيقة 50 بتسديدة دبيش خالد حسين القوية من خارج حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

وبعدها بثوان، توغل عبدالرحمن غريب داخل منطقة الجزاء ببراعة، إلا أن اللاعب عبدالله الأحرق أطاح بالكرة في اللحظة المناسبة.

كما أنقذ الحارس القطري محمد البكري شباكه من هدف محقق في الدقيقة 68، حيث تلقى المدافع السعودي عبدالإله العمري كرة عالية واحتفظ بها ببراعة داخل منطقة الجزاء متجاوزا المدافعين ثم سدد لكن البكري تصدى للكرة بصعوبة.