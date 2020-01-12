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وفاة المتسابق البرتغالي جونسالفيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2020 أمس وفاة سائق الدراجات البرتغالي باولو جونسالفيس بعد سقوطه من دراجته خلال المرحلة السابعة من الرالي (الرياض - وادي الدواسر).

وقالت اللجنة في بيانها إن المنظمين تلقوا تنبيها عند الساعة الـ10:08 من صباح أمس وتم بصورة فورية إرسال مروحية طبية وصلت إلى موقع المتسابق عند الساعة الـ10:16، حيث وجد المتسابق فاقدا للوعي وبعد الكشف عليه في الموقع تبين توقف القلب، وأجريت محاولات إنعاش له ونقل بالمروحية، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

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من جانبه، نعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي وفاة المتسابق.

وكتب الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية «ببالغ الأسى أود أن أعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة المتسابق باولو جونسالفيس، العزاء لكل المتسابقين ولأسرة رالي داكار ولكل الرياضيين في العالم.. سنتذكره بكثير من المحبة والتقدير».

وكان الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على «تويتر»، قد نقل تعازي رئيس الهيئة في وفاة المتسابق البرتغالي، كما نقل بيان اللجنة المنظمة للرالي للإعلان عن الحادث، باللغتين العربية والإنجليزية.