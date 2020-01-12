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الاتحاد يفسد علاقة البدري بالترجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أغرت إدارة نادي الاتحاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي أنيس البدري بـ500 ألف دولار مقابل الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقدمت إدارة نادي الاتحاد عرضا لنظيرتها إدارة نادي الترجي التونسي للتعاقد مع اللاعب أنيس البدري وتدعيم صفوف الفريق الأول الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومارس البدري ضغطا على إدارة ناديه من أجل قبول العرض والسماح له بالرحيل، فيما يرى الجهاز الفني بقيادة المدرب معين الشعباني ضرورة البقاء مع الفريق لمساعدته في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وتصاعدت الخلافات في ظل تمسك البدري بالرحيل حتى إنه غاب عن مباراة فريقه أمس الأول أمام فيتا كلوب البورندي بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا رغم جاهزيته، حيث أرععت مصادر غيابه عن المباراة إلى خلفية تباين في وجهات النظر حول انتقاله، خاصة بعد أن علم اللاعب بأن إدارة ناديه أخفت عنه العرض، فيما ترى الإدارة والجهاز الفني أن السبب في ذلك يعود للحاجة إلى تركيز اللاعب في مباراة مهمة للفريق بدلا عن تشتيت ذهنه من خلال التفكير في العرض الاتحادي.

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وكان الترجي فاز على فيتا كلوب في ملعبه 2-0.

ويشغل البدري (29 عاما) مركز لاعب الوسط والجناح، حيث خاض مع فريقه في الدوري حتى الآن 8 مباريات سجل خلالها 6 أهداف، كما شارك في كأس العالم للأندية بقطر، حيث لعب مباراتين سجل فيهما هدفين.

ميدانيا، عاد فريق الاتحاد لأداء تدريباته في مقر النادي عقب سفر أندية ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا التي كانت تتدرب بملعب النادي عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.

وبدأ المدير الفني الهولندي هينك تين كات الاستعداد الفعلي لمواجهة أولمبيك آسفي المغربي الأربعاء المقبل بجدة ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

ويسعى مدرب فريق الاتحاد إلى تجهيز الثلاثي عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني، لتعويض غياب اللاعب عبدالرحمن العبود الذي يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين، بسبب تعرضه لالتواء في المفصل في مواجهة النصر الماضية في الدوري.