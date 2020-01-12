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الأهلي يأمل في إيقاف تراجعه بإسقاط أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم، فريق أبها ضمن لقاءات الجولة الـ14 من منافسة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز للعودة إلى الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين في الدوري أمام الشباب 0-1 وأمام الهلال 1-3، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس.

وسيتعين على المدير الفني، السويسري كريستيان جروس محاولة تجديد دماء الفريق كالدفع بالمحترف الجديد صانع الألعاب الألماني ماركو مارين لتعزيز وسط الفريق لإضافة حلول هجومية أكبر، فيما قد تشهد المباراة غياب المهاجم عمر السومة بعد تغيبه عن التدريبات بسبب ظروفه الخاصة.

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على الطرف الآخر يسعى أبها الذي يشترك مع الأهلي في عدد النقاط ويتأخر عنه بفارق الأهداف في المركز السادس، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة بعد أن حقق الفوز في آخر 4 لقاءات ويأمل اليوم في الفوز الخامس تواليا.

ويدخل مدرب أبها التونسي عبدالرزاق الشابي اللقاء ممنيا نفسه بتحقيق الثلاث نقاط والقفز إلى ثالث الترتيب في موسم يقدم فيه الصاعد حديثا أجمل مستوياته.

وكان أبها ضم إلى صفوفه لاعب المواليد الأردني معاذ عفانه، إلا أنه سيفتقد اليوم جهود أحمد الحبيب وسميحان النابت وسلطان الشريف بسبب إصابات مختلفة.

ورغم التساوي النقطي بين الفريقين، إلا أن الأهلي يتفوق على ضيفه هجوما ودفاعا بتسجيله 24 هدفا مقابل 21 لأبها، فيما استقبل 14 هدفا مقابل ولوج 20 هدفا بمرمى أبها.