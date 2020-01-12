شكرا لقرائتكم تعرف على الشرط الجزائى فى عقد حمادة صدقى مع الهلال السودانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وبعد أن قاد حماده صدقي فريق الهلال في مباراتين إفريقيتين فقط، قرر الرحيل عن الهلال بشكل اعتبره البعض مفاجئا، حيث يحتل المركز الثالث في الجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر بـ9 نقاط والأهلي الوصيف بـ7 نقاط.

وكشفت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، عن بند في عقد حماده صدقي الذى استخدمه حتى يرحل عن صفوف الفريق الأزرق.

وقالت الصحيفة أن صدقي استفاد من الشرط الجزائي فى العقد الموقع بينه والهلال، الذى ينص على أنه إذا قرر الرحيل يدفع راتب شهر واحد فقط.

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ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة ، هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة ، موسم 2013/2014 ، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الاخير تولى مهمة الرجل الأول .

وقاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة ، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة ، وخسر فى 7 لقاءات ، وتعادل فى مثلها .

وكان حمادة صدقي استطاع الحصول على المركز الثاني بالدوري خلف الأهلي ليشارك في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك الظفر بوصافة الكأس بعد الخسارة أمام الزمالك في النهائي .

ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة بعد غد الثلاثاء، بعد أن يوقع رسميا على عقود تدريبه للفريق السكندري.