شكرا لقرائتكم مجموعة بيراميدز والمصري.. رينجرز يتعادل إيجابيا مع نواذيبو في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق إينوجو رينجرز النيجيري إيجابيا مع نظيره فريق نواذيبو الموريتاني، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب “Nnamdi Azikiwe”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية الأفريقية



بهذه النتيجة يتصدر فريق بيراميدز المصري ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية الأفريقية برصيد 12 نقطة، يليه فريق المصري البورسعيدي الوصيف برصيد 6 نقاط، ويأتي فريقا إينوجو رينجرز ونواذيبو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.

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وخطف بيراميدز الفوز من أنياب نظيره المصرى بثنائية ليتأهل إلى دور الثمانية فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.