شكرا لقرائتكم الهلال السودانى: حمادة صدقى هرب بسبب وضع الأهلى فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال بيان الهلال السودانى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، :" تلقى اشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، اتصالا هاتفي من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي إستفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب، حيث اوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب إستلم جوازه من الموظف ايمن زين العابدين بناء على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء السادة من منصبه في دائرة الكرة وايمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال".

Advertisements

أضاف بيان النادى السودانى، قائلا:" كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو ان هروبه إلى مصر مرتبا بسبب وضع الاهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري ابطال إفريقيا".

وكان سموحة قد أعلن اليوم الأحد، عن تولى حمادة صدقى، تدريب الفريق، خلفا للمدرب حسام حسن.