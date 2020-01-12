أحمد علي الجونة ينتقل إلى الإنتاج الحربى

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جدة - عمرو شويل انتقل أحمد علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إلى صفوف نادي الإنتاج الحربي رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ،ووجه نادي الجونة رسالة شكر لأحمد علي من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا للجهود التي بذلها منذ الموسم الماضي. يفتقد الإنتاج الحربى لجهود لاعبه معاذ الحناوى فى مباراة وادى دجلة بسبب الإيقاف، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى البورسعيدى ، وللمرة الخامسة على التوالى، تنتهى مواجهات الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بالتعادل، بالمباراة التى جمعتهما على استاد حوض الدرس بالسويس، وتقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطينى محمود وادى، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 فى المواسم المكتملة، ورقم 95 فى الدورى، التعادل رقم 504 للمصرى فى الدوري، ورقم 489 فى مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج. Advertisements وسجل باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى ثانى أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى، والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربى ورقم 50 فى مسابقة الدورى. وتبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى ، جهوداً مكثفة خلال الساعات الحالية من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ، وتوصلت اللجنة لإتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، بينما لايزال الثنائى شديد قناوى والبدرى فى مرحلة دراسة العرض .

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