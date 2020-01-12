سموحة: مرحبا بك من جديد يا جنرال

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جدة - عمرو شويل رحبت إدارة صفحة سموحه بالمدير الفنى الجديد للفريق حمادة صدقى الذى تولى القيادة الفنية اليوم خلفا لحسام حسن الذى رحل عقب لقاء الفريق السكندرى اليوم أمام حرس الحدود والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الجولة الثالثة عشر للدورى .

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

أضاف "سيقود حمادة صدقي الجهاز الجديد بداية من يوم الإثنين، عقب توقيعه على عقود تدريب الفريق".

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ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة بعد غد الثلاثاء، بعد أن يوقع رسميا على عقود تدريبه للفريق السكندري.

ودخل سموحة مواجهة حرس الحدود بقيادة حسام حسن بتشكيل مكون من:"الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن"، وفى المقابل بدأ طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، المباراة بالتشكيل التالى:"أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى، محمد عبد الفتاح، مصطفى زنارى، محمد أسامة، محمد شطا، مصطفى جمال، أحمد فتحى، أحمد شرويدة، وأنطونى لوكاسا".

ويرتبط حمادة صدقى بذكرى جميلة مع فريق سموحه عندما قاده عام 2014 وخسر الدورى وقتها بفارق هدف وحيد عن الأهلى عندما كان الدورى على نظام المجموعتين .