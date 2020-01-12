شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم المصرى بثنائية ويتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز والمصري

خطف بيراميدز الفوز من أنياب نظيره المصرى بثنائية ليتأهل إلى دور الثمانية فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 44 ليكرر بيراميدز تفوقه على المصري بعدما فاز بالجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف بالإسكندرية.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

بيراميدز والمصري

وضمت تشكيلة بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: المهدي سليمان،خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي،خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري،خط الهجوم: دودو الجباس

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بيراميدز والمصري

فيما ضمت تشكيلة المصري كلاً من:حراسة المرمى: أحمد مسعود،الدفاع: سعيدو سمبوري – عمرو موسى - كريم العراقي – بهاء مجدي،الوسط: فريد شوقي – حسن علي - عمر كمال عبد الواحد،الهجوم: مفتاح طقطق – أوستن أموتو – إسلام عطية

بيراميدز والمصري

ويسعى الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفنى الجديد لبيراميدز إلى مواصلة الانتصارات في البطولة الأفريقية،لذلك كان حريصاً على التحدث مع لاعبيه ومطالبتهم بضرورة حسم التأهل للدور التالى واستمرار قطار الارقام القياسية بالحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم فى النسخة الحالية ونفس الحال ينطبق على إيهاب جلال مدرب المصرى.

بيراميدز والمصري

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 6 نقاط واقترب الفريقين من حسم تأهلهما لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، بينما يتذيل فريقي اينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني الترتيب بنفس الرصيد ولكل منهما نقطة وحيدة.

بيراميدز والمصري

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.