شكرا لقرائتكم تشكيل وادى دجلة لمباراة الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعي – عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو - محمد عبد العاطي – بسام وليد - عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادي – أحمد بيكهام – عمر ميرا – حسين ذكرى – محمد رضا. Advertisements ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا. فيدخل الفريق الدجلاوى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام.

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