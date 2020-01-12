شكرا لقرائتكم الهلال فى أول تعليق على رحيل حمادة صدقى: لم يحدث حتى الآن ولم يسدد الشرط الجزائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأفاد الدكتور حسن علي عيسى في تصريح خاص للموقع الرسمي لنادي الهلال بإن المدرب حمادة صدقي مرتبط بعقد مع نادي الهلال مدته عام، وقد استلم على الفور مبلغ (30) ألف دولار عقب توقيع العقد الذي به شروط ملزمة للطرفين معا.

Advertisements

وأوضح أن حمادة صدقي قد سافر إلى مصر بإذن من القطاع الرياضي لمدة يومين في ظل توقف نشاط الفريق الأول عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي إفريقيا.

وأضاف: "كل ما يسار بخصوص إنتقال حمادة صدقي للإشراف على تدريب سموحة نطالعه فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ولكن على الصعيد الرسمي لم نستلم خطاب من المدرب يفيد بفسخ تعاقده من جانب واحد أو دفعه للشرط الجزائي".