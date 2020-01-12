شكرا لقرائتكم البرتغالي جونسالفيس يلقى مصرعه إثر حادث في رالي داكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي الدراج البرتغالي باولو جونسالفيس مصرعه يوم الأحد إثر حادث تعرض له خلال منافسات رالي داكار المقامة في السعودية.

ووقع الحادث خلال المرحلة السابعة من الرالي، الذي يشمل 12 مرحلة ويمتد لمسافة 7500 كيلومتر، حيث تعرض للحادث بعدما قطع 276 كيلومترا من المرحلة الممتدة من الرياض إلى وادي الدواسر.

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ووصلت طائرة مروحية (هليكوبتر) بعد ثماني دقائق من وقوع الحادث، لنقله على الفور إلى المستشفى وقد كان فاقدا للوعي، لكن جرى الإعلان عن وفاته لدى وصوله بسكتة قلبية.

وذكرت اللجنة المنظمة لرالي داكار في بيان: قافلة رالي داكار بأكملها تتقدم بخالص تعازيها إلى أصدقائه وعائلته.

ويعد رالي داكار الحالي هو الثالث عشر لجونسالفيس (40 عاما)، وكانت أفضل نتيجة له في سجل مشاركاته به في عام 2015 عندما أحرز المركز الثاني خلف المتوج باللقب مارك كوما.