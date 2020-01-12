واتفورد يخرج من دائرة الخطر بفوزه على بورنموث

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تابع واتفورد نتائجه الايجابية منذ ان تولى نايجل بيرسون تدريبه الشهر الماضي بفوزه على مضيفه بورنموث 3-صفر ليخرج من دائرة الخطر مرحليا ضمن المرحلة 22 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاحد.

ورفع واتفورد رصيده الى 22 نقطة في المركز السابع عشر في حين بات بورنموث في دائرة الخطر في المركز التاسع عشر قبل الاخير بعد ان تجمد رصيده عند 21 نقطة.

وتسلم بيرسون تدريب واتفورد في السادس من كانون الاول/ديسمبر الماضي خلفا للاسباني كويكي سانشيز فلوريس عندما كان فريقه في المركز الاخير، وخاض الفريق تحت إشرافه سبع مباريات حتى الان في مختلف المسابقات ففاز في اربع وتعادل في اثنتين وخسر واحدة.

ويعرف عن بيرسون بأنه صانع المعجزات عندما يتعلق الامر بانقاذ الفرق التي يشرف عليها من الهبوط كما حصل مع ساوثمبتون موسم 2007-2008 عندما استلم المهمة في شباط/فبراير 2008 وفريقه يقبع في المركز الثامن عشر، ثم مرة جديدة مع ليستر سيتي موسم 2014-2015 عندما فاز الفريق في سبع من مبارياته التسع الاخيرة ليبقى ضمن اندية النخبة. كما كان مساعدا لبراين روبسون عندما كان الاخير مدربا لوست بروميتش البيون عندما اصبح الاخير اول فريق في دوري النخبة يحتل المركز الاخير في فترة عيد الميلاد ثم يتحاشى الهبوط في نهاية الموسم.

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وافتتح واتفورد التسجيل بواسطة الفرنسي عبداللاي دوكوريه بعد سوء تفاهم بين الحارس بن فوستر واثنين من مدافعيه لتصل الكرة داخل المنطقة الى الفرنسي فسيطر عليها قبل ان يسددها في الزاوية البعيدة (42).

وفي الشوط الثاني اضاف تروي ديني الثاني بتسديدة قوية (65) ثم الارجنتيني روبرتو بيريرا الثالث من تسديدة على الطاير بيسراه (90).

وتختتم المرحلة لاحقا بمباراة استون فيلا مع مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

ملخص مباراة واتفورد وبورنموث: