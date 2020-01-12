برشلونة يعلن غياب سواريز أربعة أشهر بعد جراحة في الركبة

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أعلن نادي برشلونة الإسباني الأحد أن مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، في بيان على موقعه الالكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى".

وأشار الى انه "سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر".

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطا متزايدة على مدربه ارنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة الليغا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءا من شباط/فبراير المقبل.

وزادت حدة الضغوط عقب خسارة برشلونة في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الاسبانية أمام أتلتيكو مدريد الخميس (2-3) في السعودية بعدما تقدم 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة، ليفشل بالتالي بالتأهل الى النهائي لملاقة غريمه ريال مدريد الذي فاز بدوره على فالنسيا 3-1.

وأفادت الصحافة الاسبانية أن الاوروغوياني تناول المسكنات لتخفيف الآلام، و"ضحّى" بنفسه للمشاركة مع الفريق في المسابقة التي أقيمت وفق صيغتها الجديدة للمرة الأولى في السعودية،

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وسبق لسواريز (32 عاما) أن خضع لجراحة في الغضروف الأيمن في شهر أيار/مايو الفائت حرمته من خوض نهائي كأس الملك التي خسرها فريقه أمام فالنسيا، والتي انتهت بخسارة النادي الكاتالوني 1-2.

وانضم سواريز الى برشلونة في العام 2014 آتيا من ليفربول الإنكليزي، وخاض معه 276 مباراة سجل خلالها 191 هدفا.

وسيحد ابتعاده عن الملاعب من خيارات برشلونة في الهجوم، اذ ينضم الى الفرنسي عثمان ديمبيلي الغائب عن صفوف النادي منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت لمعاناته من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وأشار برشلونة حينها الى ان ديمبيلي، الموجود حاليا في الدوحة في إطار برنامج علاجه، سيغيب لفترة تصل الى عشرة أسابيع.

ويتصدر برشلونة الليغا برصيد 40 نقطة متفوقا بفارق الاهداف عن ريال الثاني، ويستقبل غرناطة في المرحلة 20 في 19 كانون الثاني/يناير.