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كالدارا يعود الى أتالانتا معارا من ميلان

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اسماء السيد - عاد المدافع ماتيا كالدارا الى ناديه السابق أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان، بحسب ما أعلن ناديا كرة القدم الإيطاليان الأحد.

وسيعار كالدارا (25 عاما) الى أتالانتا لفترة 18 شهرا مع خيار جعل التعاقد دائما بعد ذلك، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بـ15 مليون يورو.

ونشأ المدافع الذي خاض مباراتين دوليتين مع المنتخب الإيطالي، في صفوف مسقط رأسه أتالانتا، وانتقل منه الى يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية، في كانون الثاني/يناير 2018.

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لكن كالدارا بقي يومها معارا الى فريقه الأساسي، قبل ان يتخلى عنه نادي "السيدة العجوز" في صيف العام ذاته لصالح النادي اللومباردي ميلان، ضمن صفقة انتقال مدافع الأخير ليوناردو بونوتشي الى نادي تورينو.

لكن كالدارا عانى خلال الأشهر الـ18 التي أمضاها مع النادي اللومباردي، من الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة، واكتفى بخوض مباراتين بألوانه خلال كل تلك الفترة.

ويعد أتالانتا مفاجأة الموسم في إيطاليا، اذ يحتل حاليا المركز الخامس في الترتيب بعد تعادله على مضيفه إنتر 1-1 السبت في المرحلة التاسعة عشرة. كما بلغ الفريق الدور ثمن النهائي لمسابقة حيث يلاقي فالنسيا الإسباني بدءا من شباط/فبراير المقبل.

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