كابيلو يطالب ساري بتغيير مركز رونالدو لاستعادة فعاليته التهديفية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





انتقد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو المركز الذي اختاره مواطنه ماوريسيو ساري الإيطالي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيلة نادي يوفنتوس، مشيراً الى أن إشراك اللاعب في مركز الجناح قد ساهم في تقليل فعاليته التهديفية .

وأوضح كابيلو في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قائلاً :" رونالدو في مأزق يجب ان يشركه ساري داخل منطقة الجزاء بدلا من مركز الجناح او خلف المهاجم ، لأنه يعتبر افضل رأس حربة في العالم".

واضاف:" لا احد مثل رونالدو يعرف كيف يستغل الكرات التي تصله داخل منطقة الجزاء ، فهو لم يعد يمتلك سلاح السرعة كالسابق، لذلك من الأفضل إشراكه في موقع قريب من المرمى".

وكان رونالدو يلعب بمركز الجناح عندما كان ضمن صفوف ريال مدريد معتمداً على سرعته ومهاراته العالية في المراوغة للابتعاد عن المدافعين و الاقتراب من المرمى ، ولكنه فقد سرعته مع تقدمه في السن و بلوغه سن 35 عاماً ، مما يتحتم عليه تغيير مركزه للحفاظ على فعاليته التهديفية.

يشار الى أن انتقادات كابيلو جاءت بعد تراجع أداء ومردود رونالدو، حيث تقلص رصيده التهديفي كثيراً مقارنة بما كان عليه في الموسم الماضي.

